В Тернополе ограбили киоск с мороженым и квасом на проспекте Степана Бандеры. Грабители ворвались внутрь торговой точки возле остановки "Областная больница". Об этом сообщает "Медиатор".

Случай произошел ночью 22 августа. Придя утром на работу, арендаторы обнаружили изогнутый роллет на витрине и сразу же вызвали полицию.

Орендатор киоска Надежда Глухан рассказывает, что ей позвонил утром муж и рассказал про ограбление.

"Вор выгнул роллет на витрине и забрал деньги из кассы. Там была выручка за вчерашний день", - сообщила хозяйка.

По словам полицейских, вор оставил немало отпечатков пальцев. Проводятся следственные действия.

"Вор больше ничего не повредил. Наверное, даже не пытался зайти в киоск, потому что дверь цели, замки не повреждении. Да и воровать, кроме денег, нечего было. Разве выкатил 50-литровые бочки с квасом", - добавляет Надежда.

Фото: mediator.te.ua

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