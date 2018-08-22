Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил предоставить Донбассу полномочия автономии. Он также призвал внести изменения в Конституцию Украины.

Кравчук отметил, что конфликт в Донбассе возник из-за "просчета властей Украины", цитирует ГазетаРу.

По его мнению, на Донбассе "полностью отсутствует все украинское". А, значит, для того, чтобы этот регион был частью Украины, власти должны пойти по пути предоставления жителям особой "организации жизни", которая бы отличалась от порядка, существующего в других областях страны.

"На Донбассе философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть", - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что Донбассу нужно предоставить "местное самоуправление с акцентом на автономию" и внести изменения в конституцию. Последний вопрос он предложил вынести на обсуждение общественности.

Ранее Леонид Кравчук в интервью "Стране" также сообщил, что считает необходимым предоставить больше прав Донбассу.

"Надо подумать, какая форма правления может быть на Донбассе. Федерализация? – нет, не подходит. Но автономизация какая-то – да. С определенными шагами к увеличению прав и свобод в экономических вопросах, социальных вопросах – это можно рассматривать", - сказал первый президент Украины.

Как сообщала "Страна", по словам Порошенко, участниками боевых действий в зоне АТО (нынешней ООС) стали уже 344 000 человек. За четыре с половиной года войны там погибли тысячи людей, десятки тысяч - ранены.

Напомним, что Ангела Меркель заявила о необходимости перемирия на Донбассе к новому учебному году.