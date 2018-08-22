У СБУ есть ряд вопросов к вернувшемуся в Украину из РФ после отбывания наказания в исправительной колонии гражданину Украины Александру Костенко, заявил глава СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс.

"У нас есть вопросы к господину Костенко. В свое время его допрашивали, он проходил по делу вместе с Красновым (Станислав Краснов - Прим.Ред.), и после того, как он был допрошен, материалы производства были переданы в Национальную полицию. А потом в районе Сумского пограничного отряда он пересек вне пункта пропуска границу, попал в РФ, а потом переехал в Крым, а потом уже были определенные события, он якобы отбывал наказание, а сейчас вернулся", - рассказал Василий Грицак и добавил, что его ведомство обязательно задаст вопросы Костенко.

"И по результатам проверки наших всех версий, с учетом ответов, которые мы получим, мы предоставим информацию", - добавил глава СБУ.

По его словам, сейчас дело находится в производстве полиции, но вопросы к этому человеку есть в рамках компетенции СБУ, то есть это не связано с конкретным расследованием полицейского дела.

Напомним, что ранее генпрокурор Луценко также заявило наличии вопросов к Костенко и пообещал, что отсидевший в российской колонии украинец Костенко ответит на вопросы следствия после реабилитации.

Ранее "Страна" разбиралась, как Александр Костенко проделал путь от "российского агента" до "большого молодца".