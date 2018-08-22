22 августа на стадионе в Амстердаме местный "Аякс" и киевское "Динамо" сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало футбольного поединка в 22:00 по киевскому времени. В Украине его можно будет смотреть онлайн на телеканале Футбол 2.
"Страна" ведет текстовый репортаж с матча.
15 ГООООООООООООООЛ! В матче снова ничья! Защитник "Динамо" Кенздера забивает после навеса с углового с правого фланга. Быстро отыгрались! Молодцы!
14 Угловой у ворот Аякса завершился мощным ударом Кадера. В прыжке сумел отбить мяч вратарь голландцев Онана.
13 Вербич и Буяльский зацепились за мяч. Но пока на своей половине поля контролируют круглого наши футболисты.
12 Аякс быстро перепасовывается, переводя мяч с левого на правый фланг атаки. Голландская атака завершилась дальним и очень не точным ударом.
10 Теперь уже Динамо пришло в себя и пыталось построить атаку. Но мяч, в итоге, прилетел вратарю киевлян.
8 Перепасовка Аякса на своей половине поля и вот голландцы уже рядом с угловым флажком Динамо на правом фланге. Но решили нарушить правила хозяева и Денис Бойко со штрафного ввел мяч в игру.
6 Кенздера в красивом подкате остановил атаку голландцев по левому флангу.
5 Угловой у наших ворот с правого фланга атаки Аякса. Продолжают давить голландцы.
2 Вот это начало. Гол! Голландцы открыли счет. Зиеш отдал в штрафную "Динамо" на Де Беека и тот сумел переиграть вратаря киевлян.
22:00 (1) Поехали! С Богом!
21:53 Все мы помним эту мелодию, верно?)
Видео: youtube.com/ORIGINAL FOOTBALL
21:52 Команды с детьми выходят на поле.
21:50 Поединок в Амстердаме покажет не только наш телеканал "Футбол", но и российский "Матч ТВ".
21:45 Болельщики "Аякса" празднуют приезд в Амстердам первого серьезного соперника в новом сезоне?
Видео: facebook.com/footballua
21:40 Форсирование формы "Динамо" должно помочь киевлянам сегодня. Хацкевич, безусловно, готовил команду к отбору в Лиге Чемпионов. И скоро все мы увидим результат. Оптимизм, безусловно, есть.
21:34 Вперед!
Фото: twitter.com/Meunier_kawaii
21:33 А вообще, сегодня команду Александра Хацкевича проэкзаменуют на возможность борьбы за еврокубковую весну. Пройдем "Аякс", появится шанс проходить и дальше. И стоит признать, что соперник хоть и серьезный, но вполне по силам.
21:27 На сегодняшний матч кроме тысяч голландцев придет и наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Ближайшие матчи сборной пройдут 6 сентября и 9 сентября. В первой игре Украина сыграет на выезде с Чехией, а затем во Львове - со словаками.
21:20 Тогда голландцам повезло чуть больше.
Фото: twitter.com/IgorYatsenko
21:15 Кто выйдет в старте:
Фото: ru.uefa.com
21:10 Он уже далеко.
14 лет назад Златан положил величайший гол за «Аякс». Именно с того момента Ибрагимович – король. И тебе лучше с этим не спорить.— Матч ТВ (@MatchTV) 22 серпня 2018 р.
Ajax TV pic.twitter.com/XyQIlVBi3a
21:07 В чемпионате страны Киевляне стартовали лучше Голландцев. После двух матчей в активе "Аякса" одна победа и одна ничья. Как итог - 5 место. "Динамо" же в первой тройке с четырьмя победами в четырех матчах. Киевляне делят первое место с "Шахтером" и "Александрией", но имеют игру в запасе.
21:00 Игроки "Динамо" выйдут на поле в комплекте выездной формы синего цвета, голкипер - в зеленой. На youtube-канале украинских футболистов появилось видео с тренировки перед матчем. Перед игрой главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что "Аякс" исповедует атакующий футбол, а у "динамовцев" - силовая игра. По его словам. сегодня состоится столкновение двух игровых философий.
20:57 Матч пройдет на "Арене Йохана Кройффа", названной так в честь трехкратного обладателя Золотого мяча. Все билеты на стадион, вмещающий 54 тысячи человек, были распроданы.
Фото: twitter.com/afcajax
20:55 В столице Нидерландов "динамовцы" поселились в гостинице "Интерконтиненталь".
20:50 В Амстердам полетел 21 игрок "Динамо". Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков. Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич. Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че. Нападающие: Беседин, Русин. В Киеве остались нападающий Супряга, полузащитник Шапаренко и бразилец Витор Буэно.