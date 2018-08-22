22 августа на стадионе в Амстердаме местный "Аякс" и киевское "Динамо" сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало футбольного поединка в 22:00 по киевскому времени. В Украине его можно будет смотреть онлайн на телеканале Футбол 2.

"Страна" ведет текстовый репортаж с матча.

15 ГООООООООООООООЛ! В матче снова ничья! Защитник "Динамо" Кенздера забивает после навеса с углового с правого фланга. Быстро отыгрались! Молодцы!

14 Угловой у ворот Аякса завершился мощным ударом Кадера. В прыжке сумел отбить мяч вратарь голландцев Онана.

13 Вербич и Буяльский зацепились за мяч. Но пока на своей половине поля контролируют круглого наши футболисты.

12 Аякс быстро перепасовывается, переводя мяч с левого на правый фланг атаки. Голландская атака завершилась дальним и очень не точным ударом.

10 Теперь уже Динамо пришло в себя и пыталось построить атаку. Но мяч, в итоге, прилетел вратарю киевлян.

8 Перепасовка Аякса на своей половине поля и вот голландцы уже рядом с угловым флажком Динамо на правом фланге. Но решили нарушить правила хозяева и Денис Бойко со штрафного ввел мяч в игру.

6 Кенздера в красивом подкате остановил атаку голландцев по левому флангу.

5 Угловой у наших ворот с правого фланга атаки Аякса. Продолжают давить голландцы.

2 Вот это начало. Гол! Голландцы открыли счет. Зиеш отдал в штрафную "Динамо" на Де Беека и тот сумел переиграть вратаря киевлян.

22:00 (1) Поехали! С Богом!

21:53 Все мы помним эту мелодию, верно?)

Видео: youtube.com/ORIGINAL FOOTBALL

21:52 Команды с детьми выходят на поле.

21:50 Поединок в Амстердаме покажет не только наш телеканал "Футбол", но и российский "Матч ТВ".

21:45 Болельщики "Аякса" празднуют приезд в Амстердам первого серьезного соперника в новом сезоне?

Видео: facebook.com/footballua

21:40 Форсирование формы "Динамо" должно помочь киевлянам сегодня. Хацкевич, безусловно, готовил команду к отбору в Лиге Чемпионов. И скоро все мы увидим результат. Оптимизм, безусловно, есть.

21:34 Вперед!

Фото: twitter.com/Meunier_kawaii

21:33 А вообще, сегодня команду Александра Хацкевича проэкзаменуют на возможность борьбы за еврокубковую весну. Пройдем "Аякс", появится шанс проходить и дальше. И стоит признать, что соперник хоть и серьезный, но вполне по силам.

21:27 На сегодняшний матч кроме тысяч голландцев придет и наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Ближайшие матчи сборной пройдут 6 сентября и 9 сентября. В первой игре Украина сыграет на выезде с Чехией, а затем во Львове - со словаками.

21:20 Тогда голландцам повезло чуть больше.

Фото: twitter.com/IgorYatsenko

21:15 Кто выйдет в старте:

Фото: ru.uefa.com

21:10 Он уже далеко.

14 лет назад Златан положил величайший гол за «Аякс». Именно с того момента Ибрагимович – король. И тебе лучше с этим не спорить.



Ajax TV pic.twitter.com/XyQIlVBi3a — Матч ТВ (@MatchTV) 22 серпня 2018 р.

21:07 В чемпионате страны Киевляне стартовали лучше Голландцев. После двух матчей в активе "Аякса" одна победа и одна ничья. Как итог - 5 место. "Динамо" же в первой тройке с четырьмя победами в четырех матчах. Киевляне делят первое место с "Шахтером" и "Александрией", но имеют игру в запасе.

21:00 Игроки "Динамо" выйдут на поле в комплекте выездной формы синего цвета, голкипер - в зеленой. На youtube-канале украинских футболистов появилось видео с тренировки перед матчем. Перед игрой главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что "Аякс" исповедует атакующий футбол, а у "динамовцев" - силовая игра. По его словам. сегодня состоится столкновение двух игровых философий.

20:57 Матч пройдет на "Арене Йохана Кройффа", названной так в честь трехкратного обладателя Золотого мяча. Все билеты на стадион, вмещающий 54 тысячи человек, были распроданы.

Фото: twitter.com/afcajax

20:55 В столице Нидерландов "динамовцы" поселились в гостинице "Интерконтиненталь".

20:50 В Амстердам полетел 21 игрок "Динамо". Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков. Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич. Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че. Нападающие: Беседин, Русин. В Киеве остались нападающий Супряга, полузащитник Шапаренко и бразилец Витор Буэно.