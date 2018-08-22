В среду, 22 августа истек срок дисквалификации экс-футболиста Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срны. С сегодняшнего дня он может выходить на поле в официальных матчах.

Перешедший в итальянский "Кальяри" защитник, из-за отстранения после непредумышленного употребления допинга, еще не выходил в футболке новой команды.

Отыграть своей первый матч в "Серии А" хорват сможет уже 26 августа. Соперником "Кальяри" станет с "Сассуоло".

Как сообщала "Страна", донецкий Шахтёр навечно закрепил №33 за Дарио Срной. За 15 лет Срна провел в составе "оранжево-черных" 536 матчей и забил 49 голов.

Напомним, что сегодня в голландском Амстердаме местный Аякс примет киевское Динамо в первом матче решающего этапа отбора в групповой раунд Лиги Чемпионов.