В Киеве 28-летний сын экс-главы Департамента сопровождения кредитов Нацбанка Татьяны Лойченко, Валентин Лойченко избил и ограбил девушку. Инцидент произошел 21 августа на улице Кропивницкого. Об этом сообщает "Обозреватель".

Мужчина нанес несколько ударов девушке, после этого забрал у нее Apple iPhone X. Пострадавшая сразу после инцидента обратилась в полицию. Как сообщает источник издания, конфликт произошел, когда Валентин Лойченко приревновал свою девушку и нанес ей несколько ударов по лицу.

"Скандалы происходят не впервые, но таких серьезных разборок с последствиями еще не было", - рассказал собеседник.

Девушка Лойченко Анна Неплях разместила пост о взаимоотношениях с любимым. Так, она привела в пример песню известного рэп-вокалиста Гуфа, которая якобы описывает их жизнь с Валентином.

Анна Неплях и Валентин Лойченко Фото: instagram.com/neplyah

Известно, что девушка сына миллионеров, Анна Неплях, родилась в Днепре. Она модель, победительница и участница различных конкурсов красоты. Родители подозреваемого в грабеже - бизнесмены и долларовые миллионеры Татьяна и Сергей Лойченко ("Металл Холдинг"). Татьяна с июня 2015 по сентябрь 2017 года была директором Департамента сопровождения кредитов НБУ.

В декларации после ухода из НБУ Татьяна указала, что у семьи есть несколько квартир и домов в Киеве, земельные участки в Киевской и Черниговской областях, а также ценные бумаги и крупные банковские вклады. Татьяна, ее муж и сын ездят на автомобилях BMW, Валентин является владельцем Х5 2013 г (данные по состоянию на 2017 год).

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