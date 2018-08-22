Вселенский патриархат перенес заседание своего Синода, где мог бы решиться вопрос о Томосе украинско автокефалии, с сентября на октябрь. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники в церковной среде.

Это заседание должно было состояться 10 сентября, и существовала высокая вероятность, что украинский церковный вопрос был бы решен именно на нем. Теперь его решения нужно ждать минимум до октября. Новые ориентировочные даты заседания Синода - 9-11 октября.

Вместе с тем, как и планировалось ранее, 1-3 сентября в Стамбуле состоится Синаксис - собрание всех архиереев Константинопольской православной церкви во главе с патриархом Варфоломеем. Перед этим у Вселенского Патриарха Варфоломея назначена встреча с главой РПЦ Патриархом Кириллом (31 августа на Фанаре). А еще ранее состоится плановый Синод, однако на нем украинский вопрос к обсуждению не запланирован.

В экспертных церковных кругах считают, что на Синаксисе - собрании константинопольских архиереев - по всей видимости будут обсуждать вопросы автокефалии украинской и македонской церквей. Однако решения по данным вопросам - это прерогатива не Синаксиса, а Синода.

Важно отметить, что если заседания Синодов проходят более ли менее регулярно, то Синтаксис собирается крайне редко. Последний раз это было три года назад.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко увидел в Томосе последнее звено установления независимости Украины.

Также мы сообщали, что в РПЦ заявили, что ни одна поместная церковь не поддержала Томос об автокефалии Украине.