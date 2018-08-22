Накануне Дня Независимости Киев заполонили плакаты с лозунгами Петра Порошенко.

На фоне украинского герба напечатан такой текст: "Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путём! Мы - Украина. Петр Порошенко".

Приоритеты, которые расставил президент, вызвали неоднозначную реакцию. В Сети их назвали средневековыми и не соответствующими целям развитого европейского общества.

"Казалось бы, живем в 2018 году, но должны сражаться за цели, достойные средневекового общества", - пишет журналист Алексей Росовецкий.

Блогер Глеб Ляшенко тоже отметил, что среди приоритетов президента нет ни экономики, ни демократии.

""Зачем он прётся на выборы? Экономика в руинах, демократия задушена, реформы провалены. Что он предложит своим избирателям?", - часто спрашивают люди.

А вот и ответ! Какая, нафиг, экономика? Какая, к чёрту, демократия? Какие реформы?

АРМИЯ! МОВА! ВИРА! И будем мы счастливы".

Киевский айтишник Вадим Дидык говорит, что президент использует лозунги "времен Колумба".

"Иду по алее и вижу плакат от порошенко: Армия, Мова, Вера.

Как думаете, эти три слова помогут Украине стать развитой современной страной в 21 веке?

Лозунг "армия и вера" подходят странам прошлых далеких веков при завоевании других территорий, например во времена Колумба.

А какие три слова использовали бы вы на месте президента современной страны 21 века?"

"Даже боюсь спросить, в какое "место" мы все еще идем "своим путем". Ведь мы итак уже глубоко в нем с 2014-го...", - грустно иронизирует политолог Дмитрий Корнейчук.

"Выдвинутый Порошенко слоган "армия, язык, вера" не он придумал, это доброе старое "православие, самодержавие, народность". Язык - та же народность. В украинской армии гавнокомандующий и есть самодержец. С верой все понятно. Скрепы скрепные", - пишет журналист Андрей Шокотко.

Тему "православия, самодержавия, народности" развил экс-нардеп Кирилл Куликов.

"Автор лозунга - "Православие, самодержавие, народность" министр просвещения при Николае I, недруг Пушкина и ... гомосексуалист Граф Сергей Уваров. Кто автор этого шедевра - последователь Уварова (в хорошем смысле этого слова)...".

"Прыгаю сегодня в поликлинику и наблюдаю бигборд с очередным опусом Пироженко (Порошенко - ред.). "Армія! Мова! Віра!". Почему-то по спине прошел легонький такой холодок. Потому что последние два утверждения можно спокойно поменять на "Новояз! Старший Брат!". И начать жить в 1984 году в Оруэлловском Лондоне.

Почему во всех слоганах, которыми облепили Киев, нет ничего о человеке? Украинце? свободе-благополучии-процветании? Но есть упор на армию. Есть упор на веру (в светском-то государстве).

В общем, что-то не нравится это всё", - пишет преподаватель Леся Гавриленко.

Другие пользователи обратили внимание на странный дизайн и обилие восклицательных знаков на борде президента.

"По всем правилам визуализации, огромное количество восклицательных знаков - признак истерики", - пишет медиамеденджер Ольга Семченко.

"Не понял, а где восклицательные знаки после "Ми йдемо!", "Ми Україна!" и особенно "Петро Порошенко!"? Экономим на президенте, мерзавцы?", - троллит стилистику плаката журналист Леонид Швец.

"Администрация Президента Порошенко занимается реформами и ни копейки не зарабатывает на собственном властном ресурсе.

Потому что отсутствие дизайнера в избирательном штабе можно объяснить только режимом жесточайшей экономии", - иронизирует блогер Вадим Осадчий.