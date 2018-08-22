В Киеве должностные лица банка присвоили 597 миллионов гривен. Банкиры незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Подозреваемые списывали деньги под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же.

20 августа председателю наблюдательного совета банка и четырем работникам учреждения сообщили о подозрении. Им инкриминируют совершение правонарушения предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) УК. Также 21 августа суд избрал в отношении председателя наблюдательного совета мера пресечения в виде залога в размере 27 миллионов гривен.

Как сообщала "Страна", МинСтець заказало социальную рекламу на 15 млн гривен фирме из оффшора.

Также "Страна" писала, что Киев стал мировым лидером по темпам ухудшения качества жизни.

Ранее в Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление на 200 тысяч гривен.