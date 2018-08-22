В Харькове со среды, 22 августа, наряды патрульной полиции будут усилены бронегруппами с автоматическим оружием. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции в Харьковской области Александр Фацевич, передает Интерфакс.

"Я дал поручение руководителю главного управления Национальной полиции в Харьковской области… и уже с сегодняшнего дня будут усилены наряды патрульной полиции бронегруппами, обеспеченными бронезащитой 4-го класса и автоматическим оружием. Они будут работать отдельно экипажами, будут реагировать на тяжкие и особо тяжкие преступления, в т.ч. преступления, связанные с применением оружия", - сказал Александр Фацевич и добавил, что постепенно бронегруппы будут введены по всей Украине.

Начальник харьковского облуправления полиции Олег Бех добавил, что в Харькове в первую очередь такие группы начнут работать Киевском, Шевченковском и Московском районах.

"Основные районы, которые будут отрабатываться, Московский, Киевский и Шевченковский. Будет не менее, чем по две группы (на район - Прим. Ред.). Они будут пребывать именно в те места, где есть серьезная угроза жизни и здоровью граждан", - сказал Бех.

Также в Харькове вслед за Киевом будет введена полиция диалога, работающая на предупреждение столкновений и конфликтов во время массовых мероприятий.

"В Киеве уже начала работу диалоговая полиция. Она будет работать и в городе Харькове, чтобы на таких массовых мероприятиях мы имели возможность прежде всего работать с людьми. Надеюсь, что уже в начале следующего года она начнет работать", - сказал Олег Бех .

В Киеве полиция диалога начала работать в ноябре 2017 года.

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