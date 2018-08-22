В Каминете министров опровергли информацию про отмену субсидий потребителям, которые отказались от счетчиков. В правительстве сообщают, что вопрос сняли с рассмотрения на заседании 22 августа. Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, Кабмин снял с рассмотрения проект постановления "О внесении изменений в пункт 3 постановления Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 г. № 409". Документ предлагал с 1 октября отменить льготы и субсидии на газ для потребителей, которые не установили счетчики самостоятельно, а также за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем, отказавшись в письменном виде.

Фото: rbc.ua

Данный проект постановления числился в повестке Кабмина под пунктом 4.6. Согласно зачитанному премьер-министром Владимиром Гройсманом списку, проект об отмене субсидий вошел в число принятых на основании обсуждения в комитетах. В то же время сняты с рассмотрения были пункты 4.24 и 5.3, которые касались эксперимента в сфере принудительного исполнения решений и соглашения с НАТО.

Как сообщала "Страна", крайний срок внедрения газовых счетчиков с дистанционной передачей показателей отложили на 9 месяцев.

Также "Страна" писала, что информация об оборудовании домов счетчиками будет в открытом доступе.