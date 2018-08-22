В Украине заработал государственный реестр субсидий. Решение об этом было принято на заседании Кабмина 22 августа, пишет Экономическая правда.

"Данный реестр создавался на протяжении полугода и тестировался несколько месяцев", - сказал министр социальной политики Андрей Рева и добавил, что с 1 июля реестр доступен для всех граждан Украины. В нем отображается информация с учетом закона о защите персональных данных.

По словам Ревы, реестр упростит множество процедур связанных с системой субсидий."Когда мы построили базу в единую, нашли более 20 000 граждан, которые получали двойную субсидию", - заявил Рева.

Он добавил, что из этих 20 000 граждан 90% получали субсидию на межобластном уровне. По его словам, с началом работы государственного реестра субсидий, подобное невозможно, поскольку "система сразу выбрасывает двойников и мы реально видим, кто пытается получить больше, чем ему положено".

Реестр доступен по ссылке.

Рева отметил, что реестр "работает с перебоями", но пообещал в ближайшее время исправить ситуацию. Министр добавил, что более половины граждан, которые имеют право на субсидии, уже обратились за их получением.

"Стратегически мы идем к монетизации. Мы ее рассматриваем как поэтапный процесс на протяжении 2019 года", - добавил Рева.

Напомним, объем назначенных субсидий в 2018 году субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился более, чем в четыре раза или на 76,1% по сравнению 2017 годом, в то время как долги украинцев за коммуналку наоборот выросли почти до 17 миллиардов.

Ранее "Страна" писала о том, что новые правила по субсидиям провоцируют разводы украинских семей.