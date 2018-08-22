Экс-переводчик Гройсмана явился в суд в футболке с надписью "Бабченко воскрес"
Сегодня, 22 августа, обвиняемый в госизмене экс-переводчик Гройсмана Станислав Ежов пришел в Голосеевский суд Киева в футболке с надписью: "Бабченко воскрес". Об этом сообщает журналист "РБК-Украина" Алина Кондратенко на своей странице в Facebook.
Журналистка сообщает, что ей не удалось выяснить, что Ежов хотел этим сказать, так как его увели вслед за убежавшим прокурором. Слушание дела относительно него перенесли на 3 сентября.
"Кратко по заседанию: Ежов встречался в Беларуси с сотрудником ГРУ РФ и передал запись встречи Гройсмана и Волкера третьему лицу на электронный адрес оленапрекрасна@yandex.ru. Адвокат Рыбин говорит, что у информации не было грифа "секретно".
Фото: facebook.com/alina.kondratenko.184
Как сообщала "Страна", дело бывшего переводчика-"шпиона" Гройсмана Ежова передали в суд.
Как сообщала "Страна", во время обысков по местам постоянного и временного проживания подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили ноутбуки и планшеты с доказательствами переписки и передачи информации российским спецслужбам.