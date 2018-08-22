В Симферополе суд приговорил харьковчанина Александра Стешенко к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Суд признал Стешенко виновным в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаев.

Силовики утверждают, что во время следствия украинец признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Отмечено, что в связи с раскаянием прекращено уголовное производство в отношении Стешенко в части осуществления еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России - создание экстремистской организации).

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров со ссылкой на адвокатов рассказал, что Александра Стешенко пытали российские силовики в изоляторе аннексированного полуострова.

"Его пытали бесконечно. Его топили в море много раз. А когда он дал те показания, которые устраивали ФСБ, его заставили звонить близким и отказаться от тех адвокатов, благодаря которым мы получили эти данные. На Стешенко в ФСБ идет дальнейшее давление, и, боюсь, не только моральное", - сказал Чубаров.

Как сообщала "Страна", Стешенко задержали на административной границе с оккупированным Крымом, когда он ехал на полуостров к своей девушке.

Напомним также, что адвокаты Олега Сенцова рассказали о его нежелании писать прошение о помиловании.

Также "Страна" писала, как суд в Крыму отказал математику в работе из-за украинской судимости за сепаратизм.