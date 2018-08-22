В Киеве возле Управления столичной полиции, на улице Владимирской, 15, открыли мемориал погибшим при исполнении служебных обязанностей полицейским. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба киевской полиции.

На открытии присутствовали руководители Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции.

"Сегодня каждое имя полицейского, который до конца остался верен себе и народу, слышать не просто трудно. Это как выстрел. И мы должны не только помнить, но и делиться историями наших героев", - цитирует пресс-служба министра внутренних дел Арсена Авакова.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что мемориал будет напоминать о полицейских, "отдавших жизнь во имя чести и справедливости.

"Мемориал будет напоминать нам о том, что профессия полицейского сложная и опасная. О том, что полицейский не может просто прекратить выполнять свои обязанности. И мы помним каждого полицейского, который отдал жизнь во имя чести и справедливости", – отметил Крищенко.

Напомним, что за 27 лет независимости Украины погибли 1 108 правоохранителей при выполнении служебных обязанностей.

Скриншот: facebook.com/Поліція Києва

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