В День государственного флага 23 августа президент Украины Петр Порошенко уедет в Днепр, где примет участие в церемонии торжественного поднятия самого габаритного украинского флага. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Президент Порошенко примет участие в засвидетельствовании нескольких рекордов. "Завтра мы планируем установить два рекорда Украины: поднять самый большой флаг над городом, а также повесить его на самый высокий флагшток в стране. Затем на проспекте Яворницкого состоится традиционный флешмоб", - говорится в сообщении ведомства.

Высота флагштока 72 метра, размеры флага - 12 на 18 метров. Власти Днепра заранее предупредили жителей о перекрытии части центрального проспекта города.

Как сообщала "Страна", в День Независимости 24 августа на границе усилят наряды, а въезжающим обещают детальный досмотр.

Ранее синоптик рассказала и показала на картах, какой будет погода в Украине на День флага.

Также "страна" сообщала, что в Киеве накануне Дня флага украли флаг Украины на Апелляционном суде.