Власти Южной Кореи предложила КНДР объединить спортивные сборные на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом рассказал южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван, пишет Yonhap.

"Мы обсуждали (с КНДР.— Прим. Ред.) вопрос о том, как нам поступить с объединенными командами в преддверии Олимпиады в Токио. Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивной тематике с целью создания большего количества таких команд",— заявил сказал он журналистам во время посещения Азиатских играх в Индонезии.

Это уже не первый опыт объединения спортсменов двух стран. Делегации сборных Северной и Южной Корей под единым флагом участвовали в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Несколько единых команд, представляющих обе страны, также участвуют в Азиатских играх-2018, которые проводятся в Индонезии с 18 августа до 2 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что КНДР и Южная Корея договорились о новом саммите, который намечен на сентябрь.

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