Повторно задержанный накануне собственник интернет-издания "Инсайдер", бывший первый заместитель председателя правления "Укргаздобычи" Алексей Тамразов, сегодня был доставлен в Печерский суд, где будет рассмотрена его жалоба о незаконном задержании без постановления суда. Об этом в соцсети написала журналистка Ольга Худецкая.

"Его привезли для рассмотрения жалобы о незаконном задержании без постановления суда по статье 208 КПК, которая не может применяться в его случае (она предназначена для задержания во время или непосредственно сразу после преступления)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заседание суда состоится ориентировочно в 15:30 под председательством судьи Новака.

Также сообщение позже было доплено информацией о том, что жалоба, вероятно, будет рассмотрена без присутствия Тамразова, которого конвой уже увез в ИВС.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" разбиралась в том, почему вновь задержали Алексея Тамразова.

Также сообщали, что блогер Тамразов заявил, что его заставил дать взятку прокурору сбушник.