Кабинет министров принял отставку замминистра экономического развития и торговли – торгового представителя Украины Натальи Микольской. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Степан Кубив на своей странице в Facebook.

Кабинет министров возложил исполнение обязанностей торгового представителя Украины на первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

"Она написала заявление и переходит на учебу... Исполнение обязанностей торгпреда согласно приказу... будет исполнять Максим Нефедов", - сообщил Кубив.

Также известно, что Микольская написала заявление об увольнении в связи с участием в программе Стэнфордского университета "Новые лидеры из Украины".

Кубив с Микольской Фото: facebook.com/skubiv

"У меня запланирована встреча с Максимом Нефедовым, чтобы не было никаких остановок в начатых проектах. Некоторыми проектами будет заниматься первый вице-премьер Степан Иванович Кубив, поскольку он считает продвижение экспорта одним из наибольших приоритетов в своей работе", - сказала Микольская агентству "Интерфакс-Украина" после правительственного заседания.

По ее словам, она намерена заниматься исследовательской работой и продвижением украинского экспорта в Кремниевой долине США.

"Это пока что мои планы на ближайшие 10 месяцев, а там увидим", - сказала она.

Максим Нефедов стал новым торговым представителем Украины Фото: facebook.com/max.nefyodov

Напомним, команда Микольской добилась подписания Соглашения о свободной торговле Украины с Канадой и завершила переговоры по подписанию Соглашения о свободной торговле Украина-Израиль.