Обвиняемая в кровавом ДТП с шестью жертвами Елена Зайцева красила брови своим карандашом в Харьковском СИЗО №27. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дмитрий Индик в официальном ответе на запрос "Обозревателя".

"Зайцева имеет право пользоваться средствами личной гигиены, в том числе косметическими средствами (карандашом и тенями для бровей), а также другими предметами быта. Это не запрещено правилами внутреннего распорядка", - говорится ответе.

Перед этим пользователей соцсетей возмутило, что Елена Зайцева на одном из судебных заседаний появилась с недавно нарисованными бровями. Многие заподозрили, что это татуаж либо работа профессионального мастера-бровиста.

Елена Зайцева. Фото: obozrevatel.com

Также общественность возмутило фото Зайцевой возле больницы, куда ее возили на обследование. На снимке с арестованной сидели пять посторонних женщин, которые с ней беседовали. Конвоир находилась на другой стороне лавочки и не мешала "свиданию"

Правда, в СИЗО уверяют – общественность не так поняла ситуацию. "Во время ожидания результатов обследования к арестованной Зайцевой подошли ее родственники. Начальник охраны, которая находилась рядом с арестованной, сделала им замечание и попросила отойти от личного состава охраны и персоны, которая находится под охраной. После этого они отошли. Каких-либо свиданий с арестованной Зайцевой вне границ СИЗО не было", - говорится в официальном ответе.

Ранее "Страна" сообщала, что полиции дали месяц на поиск нарколога, которая нашла опиаты у Зайцевой и пропала.

Также мы писали о том, что Зайцеву обвинили в том, что в момент кровавого ДТП в Харькове она была под наркотиками.