В феврале следующего года в УЕФА пройдут выборы нового президента. Федерация футбола Украины (ФФУ) официально заявила, что отдаст свой голос за кандидатуру действующего президента УЕФА Александра Чеферина.

Соответствующее письмо за подписью президента ФФУ Андрея Павелко уже ушло в штаб-квартиру УЕФА.

"Александр Чеферин - опытный лидер и инициатор системных реформ в УЕФА, направленных на развитие и популяризацию футбола. Благодарен Александру Чеферину за активную поддержку развития спортивной инфраструктуры в Украине, за которой будущее футбола в нашей стране. Уверен, что его переизбрание на пост президента УЕФА станет серьезным импульсом для успешного развития футбола в Украине и во всей Европе", - прокомментировал решение ФФУ Андрей Павелко.

Добавим лишь, что выборы президента УЕФА намечены на 7 февраля 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА показали новый мяч Лиги чемпионов - 2018/2019, выполненный в цветах киевского Динамо.