"Мітологія, лавреат, незалежности". Стали известны подробности новых правил украинского языка
В Киеве 22 августа презентовали обновленную редакцию украинского правописания с репрессированными в 1919 году буквами. Нормы правописания вынесли на общественное обсуждение.
По словам сопредседателя Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Максима Стрихи, новые правила сделают язык немного богаче, а "правописание будет ориентировано на украинскую традицию, а не на политические указания чужеземных государств.
"Язык - это средство символического доминирования, он передается от родителей к детям", - отметил директор Института языкознания имени Александра Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк.
В частности, по его словам, языковеды стремились вернуть в повседневный обиход нормы украинского языка, которые пытались ввести на Всеукраинской конференции по правописанию в Харькове (1927 года, период "украинизации") и которые характерны для разных регионов страны.
Наиболее заметные изменения
- Украинский язык, как и большинство других языков, адаптирует заимствованные слова в своей фонетической системы, поэтому в общих названиях иноязычный звук [g] уместно передавать украинским г. Исключение остаются те слова, которые сложились с написанием через ґ (ґанок, ґрунт.). В иноязычных фамилиях и именах людей принято компромиссное решение - допустить вариативность передачи звука [g] буквой г (Васко да Гама, Вергілий, Гуллівер) и буквой ґ (Васко да Ґама, Верґілий, Ґуллівер).
- В словах с латинским корнем -ject- звукосочетания [je] будет передаваться через украинское є: об’єкт, траєкторія, проєкт, проєкція.
- Буквосочетание th в словах греческого происхождения целесообразно передавать буквой т (ортодокс, ортопедія , театр, теорія), а в словах, принятых в украинском языке писать с ф, допустить орфографическую вариантность типа: анафема и анатема, дифірамб и дитирамб, ефір и етер, кафедра и катедра, логарифм и логаритм, міф, міфологія и міт, мітологія, Борисфен и Бористен, Ефіопія и Етіопія.
- По аналогичным причинам проект новой редакции правописания предусматривает вариантность в заимствованиях из греческого языка, а именно: аудієнція/авдієнція, аудиторія/авдиторія, лауреат/лавреат и другие.
- Согласно новым правилам в художественных текстах существительные третьего склонения на ть после согласного, а также слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь в родовом и дательном падежах могут приобретать окончание -и: гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, Білоруси, Руси.
Любопытно, что слово індик теперь, согласно проекту и языковой традиции разных регионов страны, можно начинать и с буквы и - индик.
Более детально все предложенные нормы есть по ссылке. Замечания и пожелания от украинцев будут принимать до 15 сентября 2018 года.
Ранее "Страна" писала, какие именно нормы и почему хотят вернуть в украинское правописание.
Также мы писали, что в Украине всю рекламу хотят полностью перевести на украинский язык.