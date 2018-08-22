В Киеве 22 августа презентовали обновленную редакцию украинского правописания с репрессированными в 1919 году буквами. Нормы правописания вынесли на общественное обсуждение.

По словам сопредседателя Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Максима Стрихи, новые правила сделают язык немного богаче, а "правописание будет ориентировано на украинскую традицию, а не на политические указания чужеземных государств.

"Язык - это средство символического доминирования, он передается от родителей к детям", - отметил директор Института языкознания имени Александра Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк.

В частности, по его словам, языковеды стремились вернуть в повседневный обиход нормы украинского языка, которые пытались ввести на Всеукраинской конференции по правописанию в Харькове (1927 года, период "украинизации") и которые характерны для разных регионов страны.

Наиболее заметные изменения

Украинский язык, как и большинство других языков, адаптирует заимствованные слова в своей фонетической системы, поэтому в общих названиях иноязычный звук [g] уместно передавать украинским г . Исключение остаются те слова, которые сложились с написанием через ґ ( ґ анок, ґ рунт.). В иноязычных фамилиях и именах людей принято компромиссное решение - допустить вариативность передачи звука [g] буквой г (Васко да Гама, Вергілий, Гуллівер) и буквой ґ (Васко да Ґ ама, Вер ґ ілий, Ґ уллівер).

уместно передавать украинским . Исключение остаются те слова, которые сложились с написанием через ( анок, рунт.). В иноязычных фамилиях и именах людей принято компромиссное решение - допустить вариативность передачи звука буквой (Васко да Гама, Вергілий, Гуллівер) и буквой (Васко да ама, Вер ілий, уллівер). В словах с латинским корнем -ject- звукосочетания [je] будет передаваться через украинское є : об’ є кт, тра є кторія, про є кт, про є кція.

звукосочетания будет передаваться через украинское : об’ кт, тра кторія, про кт, про кція. Буквосочетание th в словах греческого происхождения целесообразно передавать буквой т (ор т одокс, ор т опедія , т еатр, т еорія), а в словах, принятых в украинском языке писать с ф , допустить орфографическую вариантность типа: ана ф ема и ана т ема, ди ф ірамб и ди т ирамб, е ф ір и е т ер, ка ф едра и ка т едра, логари ф м и логари т м, мі ф , мі ф ологія и мі т , мі т ологія, Борис ф ен и Борис т ен, Е ф іопія и Е т іопія.

в словах греческого происхождения целесообразно передавать буквой (ор одокс, ор опедія , еатр, еорія), а в словах, принятых в украинском языке писать с , допустить орфографическую вариантность типа: ана ема и ана ема, ди ірамб и ди ирамб, е ір и е ер, ка едра и ка едра, логари м и логари м, мі , мі ологія и мі , мі ологія, Борис ен и Борис ен, Е іопія и Е іопія. По аналогичным причинам проект новой редакции правописания предусматривает вариантность в заимствованиях из греческого языка, а именно: аудієнція/авдієнція, аудиторія/авдиторія, лауреат/лавреат и другие.

Согласно новым правилам в художественных текстах существительные третьего склонения на ть после согласного, а также слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь в родовом и дательном падежах могут приобретать окончание -и: гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, Білоруси, Руси.

Любопытно, что слово індик теперь, согласно проекту и языковой традиции разных регионов страны, можно начинать и с буквы и - индик.

Более детально все предложенные нормы есть по ссылке. Замечания и пожелания от украинцев будут принимать до 15 сентября 2018 года.

Ранее "Страна" писала, какие именно нормы и почему хотят вернуть в украинское правописание.

Также мы писали, что в Украине всю рекламу хотят полностью перевести на украинский язык.