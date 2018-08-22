Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко подтвердил освобождение Николая Новикова, которого подозревали в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, а также сообщил о задержании реальных преступников. Об этом Геращенко заявил в Facebook.

"С подозреваемого ранее по делу о нападении на Екатерину Гандзюк Николая Новикова сняты подозрения. Сегодня он освобождён из следственного изолятора. Сожалею, что сотрудники полиции и прокуратуры поспешили с задержанием и обвинением Николая Новикова без должных оснований", -сообщил Геращенко.

Он заявил, что всем причастным к аресту Новикова придется нести ответственность. "Я сегодня же направлю мои депутатские запросы по данному вопросу Генеральному прокурору Юрию Луценко и начальнику Национальной полиции Сергею Князеву и проконтролирую, чтобы они были рассмотрены по существу, а виновные привлечены к уставленной законом ответственности", - отметил Геращенко.

По его словам, Новиков имеет полное право получить материальную компенсацию за время проведённое в СИЗО по закону "О порядке возмещения вреда нанесенного гражданину незаконными действиями правохранительных органов". "Рекомендую ему так и поступить", - сообщил нардеп.

По его данным, найдены реальные преступники, а также "подонок, который обливал Екатерину концентрированной серной кислотой".

Скриншот: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Ранее "Страна" сообщала, что в деле о нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк число подозреваемых выросло до 6 человек.

Также мы сообщали, что в полиции настаивают, что "кислотный маньяк" Новиков нападал на Гандзюк, а не отдыхал на море.