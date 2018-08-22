Вчера американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным по восьми эпизодам, связанным с отмыванием денег. Пока это еще не приговор, а последняя ступенька перед ним - озвучено лишь решение присяжных суда в Александрии штата Вирджиния.

Заседатели согласились с доводами спецпрокурора Мюллера - но далеко не со всеми. Еще по десяти эпизодам обвинения мнения разошлись - а ведь именно они считались "политическими" и могли бросить тень на президента Дональда Трампа, у которого Манафорт работал начальником предвыборного штаба.

Таким образом в "пассиве" у Пола Манафорта оказалась в основном работа на Партию Регионов и других "туземных" политиков-бизнесменов из стран бывшего соцлагеря. Доходы от этой деятельности Манафорт не показывал американским фискальным органам, а заодно и не зарегистрировался как "иностранный агент".

Теперь только по этим обвинениям политтехнологу светит до 80 лет заключения. Однако политическое значение того, что произошло, гораздо шире - по сути, дело Манафорта не удается использовать против Трампа. А значит развернувшийся вокруг президента США "кремлингейт" остается только теорией, а не доказанным в суде фактом.

"Страна" выясняла детали дела, которому осталось совсем ничего до приговора.

Что решили присяжные

Пять из восьми пунктов обвинения, на которых сошлись присяжные, связаны с налоговыми махинациями. Еще два – с нарушением банковского законодательства и один – с сокрытием счетов в иностранных (в основном офшорных) банках. Речь главным образом идет о получении Манафортом денег от его украинских и российских клиентов (Партии Регионов и олигарха Олега Дерипаски).

По каждому из этих пунктов 69-летнему политтехнологу грозит суммарно несколько десятилетий тюремного срока. То есть - пожизненное.

С другой стороны, спецпрокурор Мюллер, который расследует российское вмешательство в президентские выборы в США, вряд ли получил удовлетворение. Ни один эпизод, связанный с "заговором против США" (такую формулировку использует обвинение), присяжными пока не поддержан.

Довольно слабый результат деятельности Мюллера, для которого дело Манафорта - первое и пока единственное, которое дошло до суда по теме "кремлингейта".

Впрочем, в западных СМИ говорят о том, что спецпрокурор теперь получит шанс выйти на "кремлевский след". Его расчет может строиться на том, что Манафорт, напуганный перспективой пожизненного срока по финансовой части обвинений, пойдет на сделку со следствием и начнет давать показания на Трампа или его окружение, которое, по версии Мюллера, поддерживало сомнительные сношения с Кремлем в ходе предвыборной гонки.

Тем не менее, до сих пор Манафорт от подобной сделки отказывался и виновным себя не признавал - даже по делу о легализации незаконных доходов. Кроме того, есть у политтехнолога еще одна теоретическая "отдушина" - это помилование со стороны президента США.

Трамп имеет на это право, а вот воспользуется ли он этой возможностью - пока неизвестно. Ведь тогда президент рискует получить мощный информационный удар от своих оппонентов, которые не преминут обвинить Трампа в предвзятом отношении к процессу помилования.

Манафорт и "кремлингейт"

На чем же основываются обвинения политконсультанта в заговоре, по которым присяжные "прокатили" спецпрокурора Мюллера?

Они действительно выглядят достаточно эфемерными. Основных мотива там два. Первый - это реально имевшая место встреча Манафорта, зятя Трампа Джареда Кушнера и Дональда Трампа-младшего (сына президента) с российской адвокатессой Натальей Весельницкой.

Встреча состоялась в июне 2016 года - то есть в разгар предвыборной кампании. Весельницкая - представитель частной адвокатской компании, которая лоббирует интересы ряда российских предпринимателей в США. Однако американская пресса настаивала на близости Весельницкой к Кремлю, что в Москве отрицали.

На встрече якобы шла речь о передаче компромата на Хиллари Клинтон, однако эта версия пока не подтверждена объективными источниками. Тем не менее, история с Весельницкой - один из краеугольных камней обвинения. Тем более, что факт взлома серверов Демпартии США с публикацией скандальной переписки Клинтон и ее связей со спонсорами из-за рубежа - реальность.

Впрочем, следствие никакой связи с российской адвокатессой и этим взломом еще не нашло.

Второй "российский" пункт претензий к Манафорту - работа на Олега Дерипаску, которого в США в последнее время обложили санкциями. Обвинение настаивает, что за деньги Дерипаски Манафорт финансировал "антиамериканские настроения". Естественно, и Манафорт, и российский олигарх это отрицают, говоря, что консультант лоббировал интересны лично Дерипаски и его компаний.

По большому счету, оба эпизода выглядят мягко говоря недоказуемыми с точки зрения российского следа в американских выборах. И единственный вариант придать им хоть какой-то легальный статус - это показания самого Манафорта и тех, с кем он общался в рамках указанных событий.

Однако пока никто таких показаний давать не торопится - вместо этого все отрицают конспирологическую подоплеку общения с россиянами, списывая его на обычные деловые контакты, которые люди Трампа имели с десятками других стран.

Манафорт и Украина

Как уже рассказывала "Страна", Пол Манафорт и украинские политики имеют давнюю и тесную историю взаимоотношений. Напомним ее вкратце.

Манафорта в Украину пригласил в 2005 году, накануне парламентских выборов, Ринат Ахметов (тому, в свою очередь, его посоветовал Олег Дерипаска). Ахметов шел тогда по спискам Партии Регионов и потому посоветовал ее лидеру - Виктору Януковича опытного политтехнолога.

С тех пор Манафорт работал на ПР на выборах в Раду в 2006, 2007 и 2012 годах. Также он вели президентскую кампанию Януковича в 2010 году.

После победы своего клиента "Пал Иваныч" (так уважительно называли политтехнолога в ПР) стал не просто политическим консультантом – он занимался масштабным лоббизмом. При этом, как утверждало обвинение (и с чем согласились присяжные), уклоняясь от уплаты налогов по полученным доходам и нарушая американское законодательство по сотрудничеству с иностранными лицами.

По данным The New York Times, влияние Манафорта в Украине было значительным, а его политические советы высоко ценились. Он также имел право голоса в принятии решений о крупных американских инвестициях в Украину.

"Он убедил правительство снизить экспортные пошлины на зерно (это изменение было выгодно инвесторам в сфере агробизнеса, таким как Cargill) и начать переговоры с Chevron и Exxon о разведке запасов нефти и природного газа в стране", - пишет издание.

Также Манафорт давал Януковичу достаточно интересные рекомендации - например, не сажать Юлию Тимошенко, подписать соглашение об Ассоциации с ЕС, а также делать акцент на антисемитские взгляды тогдашней украинской оппозиции. Судя по реальности, ни одну из этих рекомендаций экс-президент не исполнил.

Интересный факт недавно открыл партнер Манафорта Рик Гейтс, которые пошел на сделку со следствием и начал давать показания Мюллеру. Он рассказал, что Манафорт консультировал Петра Порошенко во время его президентской кампании в 2014 году. Помогал якобы он и Виталию Кличко на выборах мэра, а потом был задействован и в местных выборах.

Эта инфрмация косвенно подтверждается тем, что свой офис в Киеве Манафорт закрыл только в 2016 году - когда возглавил предвыборный штаб Трампа.

Скорее всего, украинские приключения именитого политтехнолога и лоббиста остались бы незамеченными в США, если б он не стал главным штабистом будущего президента США. Его работа на Украину и получение "черного нала" от Партии Регионов резко стали объектом внимания американских правоохранителей в рамках того же "кремлингейта" - хотя сама деятельность Манафорта в Украине никакой связи с российской эпопеей Мюллера чисто процессуально не имеет. Это лишь тот крючок, на который подцепили Манафорта и планировали подцепить Трампа.

Но пока "Пал Иваныч" мужественно идет ко дну в одиночку.