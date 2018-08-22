Знаменитый футболист, экс-нападающий киевского Динамо и сборной СССР Олег Саленко оценил шансы "бело-синих" в противостоянии с Аяксом за выход в группу Лиги чемпионов.

Об этом именитый футболист рассказал портал Чемпион.

"Шансы у Динамо на выход в группу очень хорошие. Но и Аякс на сегодняшний день также в хорошей форме. Последние игры Динамо показали, что команада может играть, как от обороны, так и первым номером. Сейчас нужно играть от защиты, а уже дома - выбирать варианты.

Аякс не так уж и хорош, как все об этом говорят. Хотя это и достаточно сильная команда. Тем более, Динамо много не пропустит. А если и пропустит, то будет еще матч в Киеве, в котором можно все исправить.

Действительно, было бы очень хорошо забить на выезде. А как показали игры с Шахтером, Динамо очень уверенно играет на контратаках. Я думаю, что как и с предыдущим соперником на выезде будет ничья. И все решится в матче в Киеве", - рассказал Саленко.

Ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич рассказал, что в матче Аякс - Динамо на поле сойдутся две разные философии футбола.