До конца этого года в Украине могут ввести изменения в правописание, которое не менялось с 1990 года. В него хотят вернуть нормы 1928 года, "репрессированные" в более позднее советское время. Например, разрешить писать "етер" и "фавна" вместо "ефір" и "фауна".

Де-факто такие слова регулярно употреблялись даже на некоторых украинских телеканалах, но теперь "новояз" хотят закрепить юридически.

Общественности дали месяц на внесение замечаний и предложений. Проект новой редакции Украинского правописания на 216 страницах Министерство науки и образования обнародовало на своем сайте.

"Страна" разбиралась, что предлагают изменить в привычном правописании, а также, что говорят в МОН и как к этому относятся украинцы.

Что говорят в министерстве

Проект предложила украинская национальная комиссия по вопросам правописания. Глава МОН Лилия Гриневич отметила, что в современное правописание хотят вернуть часть "репрессированных норм" 1919 года, которые убрали в 30-х годах.

Во время пресс-конференции заместитель министра образования Максим Стриха заявил, что цель изменений - не революция в языке. Его хотят сделать богаче, вернуть нормы, которые ориентировались на украинскую традицию. Он отметил, что правописание каждого живого языка пересматривают примерно каждые двадцать лет. А последняя редакция украинского правописания вышла в 1990 году.

Правда, такой пересмотр необходим, чтобы учитывать современные изменения в языке. А в МОН предлагают вернуть в него нормы почти столетней давности.

По словам Стрихи, задачей комиссии, в которую вошли ведущие украинские лингвисты, было ревизовать нормы харьковского правописания 1928 года, понять, что стоит возрождать, а что умерло. В учебные программы, учебники, пособия, а также в тесты ВНО изменения будут вноситься постепенно.

Замечания и предложения в МОН принимают до 15 сентября этого года.Их необходимо оформить в специальной таблице и отправить на электронный адрес секретаря комиссии по вопросам правописания, указанный на сайте МОН: larisa_shevchenko@ukr.net.

После доработки проект должны рассмотреть в Национальной академии наук Украины, а потом принять в Кабмине. В Министерстве образования надеются, что это произойдет до конца года.

Что предлагают изменить

Действующее правописание Предлагаемые изменения В начале слова пишем "i": індик, іній, іноді В начале некоторых словах перед "н" и "р" допустимо употребление "и": индик, ирод, ирій В словах греческого происхождения звук "th" передает буква "ф": кафедра, ефір, міф, Гологофа Допустимо употребление варианта, когда звук "th" передает буква "т": катедра, етер, міт, Голгота В словах с латинским корнем -ject- звукосочетания je после гласных передавалось через "е": траекторія, проект, проекція Корень -ject- предлагают передавать через украинское "є": траєкторія, проєкт, проєкція В собственных именах иностранного происхождения "є", "ї", "ю", "я" после гласных передавались двумя буквами: Хайям, Сойер, Гойя, Савойя Предлагается передавать "є", "ї", "ю", "я" после гласных одной буквой: Хаям, Соєр, Гоя, Савоя Сочетание букв au в словах греческого происхождения передается буквами "ау": аудієнція, аутентичний, аудиторія, фауна, лауреат Проект предлагает допустить альтернативное сочетание "ав": авдієнція, автентичний, авдиторія, фавна, лавреат Слова с приставками "максі-", "міді-", "міні-", "контр-", "віце-", "екс-", "поп-", "прес-", "топ-" пишутся через дефис: топ-менеджер, екс-міністр, прес-конференція Проект предусматривает слитное написание слов с такими приставками: топменеджер, ексміністр, пресконференція В начале слов иностранного происхождения "h" передается буквой "х": хостел, хінді, хоспіс Допускается использование букві "г": гостел, гінді, госпіс Приставки "напів-" і "пів-" пишутся со словами вместе, гласные отделяются апострофом, раздельное написание с собственными именами: півлітра, півогірка, пів’яблука, пів-України Такие приставки предлагают писать раздельно, если слово означает половину: пів літра, пів огірка, пів яблука, пів України. Если"пів" не выражает значение половины, то слово пишется слитно: півострів, півкуля

История вопроса

До революции 1917 года в Украине не было органа, который мог бы зафиксировать нормы правописания. В 1919 году такую попытку сделала первая Академия Наук Украины. Именно об этих нормах говорит глава МОН Лилия Гриневич.

В 1928 году был утвержден проект нового правописания наркома образования Советской Украины Николая Скрипника. Эти нормы получили название классического или харьковского правописания. При этом с 1933 года из украинского языка постепенно начали изымать нормы, которые отличались от русского правописания. Например исчезла вторая буква "ґ", звательный падеж, четвертое время глаголов (давнепрошедшее).

Правила правописания были отредактированы в 1946 и 1959 годах. В настоящее время в Украине действуют нормы третьей редакции 1990 года, в них частично восстановили "репрессированные нормы". В том числе вернули букву "ґ" и звательный падеж.

"Упадет все образование". Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на предлагаемые изменения. Часть из них поддерживают их, другие возмущены.

Например, в соцсетях отмечают, что Украинская национальная комиссия по вопросам правописания отказалась участвовать в общественной дискуссии и даже не додумалась составить какое-то предисловие в проекте, вынесенном на общественное обсуждение.

"В предлагаемом проекте львиная доля изменений нужна. Но еще части нужных обществу изменений просто нет. Зато есть изменения ненужные. Когда читали проект, у нас создавалось впечатление, что он, во-первых, дань прошлому. Всем тем мертвым знатокам языка. Как будто комиссия хотела сказать: "Смотрите, мы это сделали! Теперь вы можете нами гордиться и не переживать за украинский язык там, в небесном украинской раю". А другой части, тех же мертвых знатоков языка, они ткнули средний палец".

Фото: facebook.com

Противники изменений пишут, что в стране есть более важные проблемы.

Фото: facebook.com

А также, что с детства помнят правило, которое гласит, что в украинском языке слова не начинаются на "и".

Фото: facebook.com

Вместе с тем, некоторые отмечают, что языковым изменениям сопротивляются те, кто не хочет слышать живой язык, что младшее поколение воспринимает изменения в правописании органично и что внести изменения нужно было еще в начале 90-х а сейчас к ним бы уже давно привыкли.

Фото: facebook.com

Свое мнение высказали известные украинские писатели братья Капрановы.

"Правописание - вопрос не филологический, а политический. Не верите - спросите у Жулинского, который во время премьерства Ющенко мимоходом где-то сказал о новом правописании - в результате началась очередная атака на правительство, которая в конце закончилась отставкой. Какое правописание нужно, чтобы не повторять старые ошибки и не давать врагу оружие против себя?"

Фото: facebook.com

Главный редактор ресурса "Простір знань" Алина Акуленко обозначила 10 замечаний к новым изменениям.

1. Правописание должно быть. Потому что он - языковая конституция. Сложно представить жизнь языка, с которым все ведут себя без правил.

2. Поскольку правописание - языковая конституция, его надо уважать. Но сложно уважать то, что не знаешь. Еще сложнее - знать то, чего не понимаешь.

3. Поэтому правописание должно быть понятно. Не только филологам. А всем. Потому что им пользуются все, а не только филологи. Понятный - не значит примитивный. Понятный - это доступно истолкованный.

4. Правописание составляют филологи. С учетом языковых закономерностей и традиций. А также с учетом того, что он упорядочивается для широкого потребления, а не с целью защиты узко специализированных диссертаций.

5. Не существует правила, которое невозможно объяснить. Если какое-то правило невозможно обхяснить, его просто надо выбросить, потому что это не правило, а словоблудие.

6. Правописание существует для всех, а не для избранных. Это особенно хорошо должны помнить те, кто причисляет себя к сонму последних.

7. Правописание существует, чтобы им пользовались, а не носились, как дурак с писаной торбой в базарный день.

8. Правописание - фундамент языка. Какое правописание, такой и язык. И где вы видели здание на нескольких фундаментах?

9. Любовь начинается с понимания. В том числе и любовь к языку.

10. Идеальное правописание - это путь к пониманию языка.

В соцсети уже появились фотожабы на тему изменений правописания.

Фото: facebook.com

Пресс-секретарь Федерации Профсоюзов Украины Виталий Улыбин предположил, что из-за нововведений "упадет все образование".

"Я просмотрел "наискосок", поскольку вычитывать проект, не имея возможности повлиять на его изменения - забивать себе мозг. Буду читать уже основательно принятый. Очень много нелепостей. В этом варианте упадет вся образование, потому что несколько лет уйдет на то, чтобы все эти инварианты изучили школьные учителя, не говоря уже о вчерашних выпускниках".

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com