Министерство обороны не выделяло дополнительных средств для проведения военного парада ко Дню независимости в центре Киева. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Минобороны Александр Мотузяник, передает Украинская правда.

"Эти средства никто не считал... Сколько ушло денег на горюче-смазочные материалы, командировочные военных, на их проживание, на форму... Такой информации у нас нет", - сказал он.

Спикер пояснил, что в проведении парада задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете.

Напомним, на тайном заседании Кабмина 17 августа утвердили распоряжение плана мероприятий "за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников финансирования".

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Полторака, в параде ко Дню Независимости поучаствуют военные из 18 стран.

Также мы сообщали, что появилось видео, как украинская боевая авиация репетирует парад в небе над Киевом.