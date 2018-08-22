Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев к информационной войне. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Призываю вас включиться в информационную войну. Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но шокирует другое: как же чертовски много у него адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину!", - пишет президент Украины.

После призыва Порошенко в который раз повторил, что Украина никогда не примет предложения России по достижению мира в Донбассе.

"Все мы знаем, что нынешняя российско-украинская война — это война за Независимость Украины. И начала ее Россия. В этой войне мы отстаиваем свои ценности, свободу и европейский выбор. И ключ к миру находится в Кремле. Мир на российских кабальных условиях для нам неприемлем", - заключил Порошенко.

Фото: twitter.com/poroshenko

Как сообщала "Страна", Порошенко призвал Меркель активизировать усилия для освобождения украинцев в РФ.

Также "Страна" писала, что помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер могут провести новую встречу по вопросам Украины и Сирии в ближайшее время.

Также напомним, как всех работников системы правосудия Украины обязали сдавать письменные отчеты о поездках в Крым и на Донбасс.