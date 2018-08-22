В четверг, 23 августа, луганская Заря на своем поле проведет первый матч плей-офф Лиги Европы против немецкого клуба РБ Лейпциг. Соперник у луганчан очень серьезный, о чем главный тренер нашей команды и рассказал каналу NewsOne.



- Что знаете о сопернике, с которым сыграете 23 августа в Запорожье первый матч плей-офф квалификации?

- Команда очень сильная. Она достаточно хорошо проявляет себя в чемпионате Германии. Показатель: они продали одного из своих игроков, полузащитника Наби Кейта в топ-клуб, английский "Ливерпуль" за 60 млн евро. Это о чем-то да говорит!

"Ред Булл Лейпциг" - богатый клуб в финансовом плане, и очень хорошие молодые футболисты, серьезного уровня. Много игроков, которые участвовали в недавнем чемпионате мира. Это швед Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен из сборной Дании, Тимо Вернер из команды Германии, есть 2-3 сборника из национальной команды Австрии. В целом 7-8 игроков сильных сборных. А еще 3 игрока молодежной сборной Франции (U-21).

- Сильнее берлинской "Герты", с которой вы играли в группе Лиги Европы год назад?

- Думаю, намного. Они в 2017-м вели борьбу за чемпионство в немецкой Бундеслиге, заняли 2-е место.

- Тем интересней, наверное?

- Я думаю, да. При этом, насколько я знаю, особо эту команду в Германии не любят, считают, что у клуба нет истории - он действительно, достаточно молод. Клуб, который построен за очень большие деньги.

- Да, это так и есть: в Германии болельщики других команд считают, что деньги от Red Bull на "Лейпциг" незаслуженно "свалились с неба". И с ними они с 2009 года за 7 лет вышли из 5-го по рангу дивизиона в Бундеслигу, а затем и в Лигу чемпионов.

- Так считают фанаты других клубов в Германии, хотя вектор развития у "Лейпцига" солидный и правильный: они покупают достаточно молодых, но сильных футболистов. Средний возраст - 23 года. Есть и опытные игроки, но их не настолько много.

- Ждете аншлаг в Запорожье на матче с немцами 23 августа?

- Надеюсь. Мне 52 года, и свою жизнь могу разделить на две половинки. Одна - Житомир, где я родился. Там я прошел полностью школу становления футболистом: это СДЮШОР "Спартак", "Полесье". А после армии, в 21 год, будучи футболистом, в 1997-м году я остановился в Запорожье, и это моя вторая родина. А если брать по папиной линии (его уже нет, Царствие небесное ему) - это его настоящая родина. Так что этот город имеет очень большое значение в моей жизни - где бы я ни был, всегда возвращался в Запорожье.

Надеюсь, что люди придут и поддержат команду "Заря" в этой игре. Нас ждет очень важный матч на пути в группу Лиги Европы. Соперник очень сильный, но мы постараемся сделать все, чтобы выглядеть не хуже их - а там игра пусть рассудит… Постараемся, чтобы за нас не было стыдно, по крайней мере.



Ранее "Страна" сообщала, что Луганская Заря вышла в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, обойдя Брагу.

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