В Москве прошла сходка "воров в законе", на которой больше десяти влиятельных мафиози избрали держателя всемирного "общака" и "боссом всех боссов" Олега Шишканова (Шишкана). Об этом сообщает rosbalt.ru.

Место главы российской мафии стало вакантным после того, как крупный срок получил прежний "вор в законе № 1" Захарий Калашов (Шакро Молодой).

По информации агентства, мероприятие было организовано "законником" Михаилом Воеводиным (Михаил Лужнецкий) и прошло в одном из подконтрольных ему элитных ресторанов на территории Лужников.

В сходке приняли участие следующие мафиози: Василий Христофоров (Вася Воскрес), Дмитрий Чантурия (Мирон), Олег Шишканов (Шишкан), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Алексей Петров (Петрик), Сергей Аксенов (Аксен), Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Кахабер Парпалия (Каха), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Мераб Гогия (Мелия).

Шишкан - известный меценат и любитель футбола

Как прошли выборы Олега Шишканова

Сначала именитые "воры в законе" обсудили все последние события в криминальном мире: активность в Турции Надира Салифова (Лоту Гули); пожизненный запрет на въезд в РФ Тариелу Ониани (Таро); крупный срок, полученный Захарием Калашовым, и многое другое.

Все участники сошлись во мнении, что после того, как Шакро Молодой был приговорен к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы, прошло достаточно времени, чтобы рассмотреть вопрос о необходимости нового держателя главного общака страны.

В ближайшее время о решении сходки будут извещены все представители криминального мира, которые и делают отчисления в "общак".

Что касается других заметных гангстеров, не принявших участие в мероприятии, то их позиция по данному вопросу известна. Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина), который не смог быть на сходке, сразу поставили в известность о новом "воре в законе № 1", и он никаких возражений высказывать не стал. Как ни странно, но кандидатура Шишкана не вызвала отторжения и у Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Он «трезво» смотрит на вещи и понимает, что после пожизненного запрета на пребывание в РФ Таро других кандидатур на место "босса всех боссов", кроме Шишкана, фактически нет. Не возражали против восшествия на "трон" Шишканова и в клане Лаши Шушанашвили (Лаша Руставский).

Сам Захарий Калашов, даже после того, как его перевели из СИЗО "Лефортово" и СИЗО "Красная Пресня", недоступен для внешнего мира. Однако с его стороны тоже особых возражений не ожидается, поскольку у родственников Шакро - "законников" Нодара Асояна (Нодар Руставский) и Шалвы Озманова (Куса) - сложились с Шишканом вполне "рабочие" отношения.

Что касается Лоту Гули, то свою позицию по данному вопросу он высказывал ранее своему окружению и придерживается ее сейчас: "король нам не нужен".

Фото: dailyhype.ru

Кто такой Олег Шишканов

В криминальном мире он считается заслуженным человеком. В 1982 году в возрасте 18 лет он был осуждён за убийство и изнасилование. Как установило следствие, Шишканов с друзьями изнасиловали, а затем убили девушку. Чтобы скрыть следы преступления, труп сожгли. Когда Олега Шишканова арестовали, молодой человек взял всю вину на себя, подтвердив это и на суде.

В криминальном мире ходит легенда о том, что 18-летний Шишкан якобы на самом деле не участвовал в этом преступлении и совершил благороднейший поступок: взял на себя вину за авторитетных старших коллег, чтобы они остались на воле. По совокупности обвинений он получил 10 лет.

Фото: dailyhype.ru

За десять лет лагерей Шишкан закалялся в самых суровых советских тюрьмах - мордовском Дубравлаге, Владимирском централе и Чистопольской тюрьме особого режима. Везде он соблюдал воровской кодекс, став в конце 80-х годов, за несколько лет до выхода на волю, смотрящим от воровского мира в ИТК-11 Дубравлага. Этому не помешала даже статья Шишкана за изнасилование, которая считается наиболее презираемой в криминальном мире.

Выйдя на волю в 1992 году, уже через год, на воровской сходке в столичном гостиничном комплексе "Измайлово", 28-летний Шишкан стал вором в законе. Короновал его именно Шакро Молодой. Так в криминальном мире оценили благородный поступок Шишкана.

Шишкан будет хранителем порядков русской мафии до освобождения Шакро Молодого.

Как сообщала "Страна", вора в законе Дато Агджабединского задержали по делу о похищении человека.

Ранее "Страна" писала все, что известно об убийстве лидера "Оплота" Евгения Жилина в Подмосковье

Напомним также, что в ресторане, где убили Жилина, любил бывать вор в законе Шакро молодой.