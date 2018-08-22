Накануне Дня Независимости Украины министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) инициировало кампанию "Посада: простий українець", в рамках которой каждый житель Украины может через сайт-конструктор создать свою открытку с поздравлениями ко Дню рождения страны. Предполагается, что кампания объединяет украинцев из разных уголков страны любого возраста, представителей разных профессий и социальных групп.

В рамках кампании часть поздравлений будет размещена на билбордах, поездах, междугородных электричках во всех областях Украины, а также в киевском и харьковском метрополитене.

К акции уже присоединились футбольные клубы "Шахтер" и "Динамо".

От киевлян участие в кампании приняли голкипер Денис Бойко и полузащитник Виталий Буяльский, у дончан - вся команда, а также отдельно защитник Богдан Бутко и главный тренер Паулу Фонсека.

Футболисты "Динамо"

Игрок и тренер "Шахтера"

Ранее "Страна" писала о том, где сегодня смотреть матч Аякс - Динамо.

Также мы сообщали, что Севилья направила Шахтеру официальный запрос на покупку Тайсона.