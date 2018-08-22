Сегодня, 22 августа, в Николаевской области возле села Шевченково пассажирский микроавтобус Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло примерно в 2:50 на 166 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск". 39-летний водитель, управлял микроавтобусом, в котором находилось пять пассажиров.

Съехав в кювет, произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадали трое пассажиров 19, 36 и 41 лет, которых с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сейчас информация о событии внесена в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.

Фото: mk.npu.gov.ua

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