После успешной работы системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира-2018, в УЕФА решили форсировать ее внедрение в еврокубках.

Об этом передает The Times.

В УЕФА рассматривают планы по использованию системы VAR в Лиге чемпионов уже с четвертьфиналов сезона 2018/2019. В УЕФА рассчитывают, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии турнира.

Это же решение также обсудят в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов. Кроме того, УЕФА намеревается использовать VAR и на Евро-2020, но этот вопрос еще пока в стадии обсуждения.

В том случае, если УЕФА начнет использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи - арбитров у ворот. Это нововведение поддерживал Пьерлуиджи Коллина, однако он в прошлом месяце покинул судейский комитет.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер Аякса перед игрой плей-офф Лиги чемпионов назвал Динамо снайперами со стилем Лобановского в ДНК.

Также мы рассказывали, что система VAR "увидела", как Селезнев плюнул в соперника в игре чемпионата Турции.