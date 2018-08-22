Кабмин принял постановление, отменяющее субсидии населению без счетчиков газа. Решение принято в ходе заседания 22 августа. Об этом сообщает "112 Украина".

Новые правила внесли на основании постановления Кабинета министров от 6 августа 2014 года "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания". Изменения вступают в силу 1 октября 2018 года.

"Льготы и субсидии на оплату услуг поставки и распределения природного газа с 1 октября 2018 года в объеме установленных социальных нормативов не предоставляются потребителям, которые не обеспечили самостоятельной установки индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) и письменно отказались от их установки за счет государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных систем", - говорится в тексте документа, которым располагает "РБК-Украина".

Как сообщала "Страна", по данным Нацбанка газ и коммунальные услуги подорожают в Украине на четверть уже в этом году.

Напомним, ранее Рада провалила закон о запрете установки общедомовых счетчиков газа без согласия всех жильцов.