В Германии задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта
Немецкая генпрокуратура сообщила о задержании в Берлине россиянина, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится о том, что речь идет о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Ордер на его арест была выдан 9 августа этого года. Также при задержании сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его квартире.
Уточняется, что россиянина подозревают в подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ.
Ранее "Страна" писала о том, что в Лондоне задержан 19-летний парень по подозрению в подготовке терактов.
Также мы сообщали, что под Одессой задержали 50-летнюю женщину, совравшую в пьяном виде о подготовке теракта.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!