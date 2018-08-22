Немецкая генпрокуратура сообщила о задержании в Берлине россиянина, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится о том, что речь идет о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Ордер на его арест была выдан 9 августа этого года. Также при задержании сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его квартире.

Уточняется, что россиянина подозревают в подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ.

Ранее "Страна" писала о том, что в Лондоне задержан 19-летний парень по подозрению в подготовке терактов.

Также мы сообщали, что под Одессой задержали 50-летнюю женщину, совравшую в пьяном виде о подготовке теракта.