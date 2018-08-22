В Киеве проведут канализацию на Гидропарк и Труханов остров по проекту стоимостью более 5 млн гривень. Об этом сообщили в Днепровской районной городской администрации, передают "Украинские новости".

До этого сотрудники "Киевводоканала" рассматривали возможность проведения канализации на Венецианский и Долобецкий острова, которые составляют островной комплекс "Гидропарк", и на Труханов остров. Кроме того, рассматривается возможность применения вакуумной канализации на островах.

Предварительно, стоимость проектных работ составляет 5 млн 217 тыс. грн. Средства планируется выделить в 2019 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко анонсировал создание в Киеве "антипотопного" подразделения. Также в наиболее проблемных участках столицы будет реконструирована система дождевой канализации, а в местах проведения капремонта дорог установят новую систему.

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