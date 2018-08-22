Сегодня, 22 августа, в канун Дня государственного флага Украины со здания Киевского Апелляционного админсуда украли флаг.

Необычная кража произошла в Печерском районе столицы. Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, утром в полицию поступило заявление от сотрудника Киевского Апелляционного админсуда о том, что утром с фасада здания суда неизвестные сорвали государственный флаг, который был вывешен в преддверии Дня Независимости.

На видеозаписи, которую осмотрела полиция, видно как двое мужчин закрывая руками лица, снимают с флагштока стяг, скручивают его и убегают.

По данным наших собеседников в МВД, в нескольких районах столицы произошли аналогичные случаи кражи государственных флагов, выставленных на фасадах админзданий к празднику.

В полиции предполагают что кто-то просто решил потом в День Независимости сдать краденные флаги уличным торговцам под реализацию.

Как сообщала "Страна", синоптик рассказала и показала на картах, какой будет погода в Украине на День флага.

Также "Страна" писала, что мужчину, который сорвал флаг Украины под влиянием российской пропаганды, взяли под круглосуточный домашний арест.