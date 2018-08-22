Сегодня, 22 августа киевское Динамо начнет борьбу за выход в группу Лиги чемпионов. В первом матче стадии плей-офф наша команда сыграет с голландским аяксом. Накануне матча прошли пресс-конференции главных тренеров команд - Александра Хацкевича и Эрика тен Хага.

Главный тренер Аякса назвал Динамо хорошей командой со стилем Лобановского в ДНК, об этом передает официальный сайт голландцев.

Эрик тен Хаг, тренер Аякса, фото: ajax.nl

"Динамо сильнее, чем наши предыдущие соперники Штурм и Стандард, поэтому мы должны провести две качественные игры. Динамо играет в хороший динамичный футбол. Кроме того, у них все в порядке с психологией. В этом сезоне они победили в четырех матчах чемпионата Украины со счетом 1 - 0. Это означает хорошую организацию игры.

Они используют стиль Лобановского. Это в ДНК всего клуба, думаю. Это очень хороший соперник. Они снайперы - зачастую им требуется всего один или два момента. Кроме того, они чрезвычайно дисциплинированы и умеют играть на ноль.

Не думаю о том, что первый матч проводим дома. Нужно принимать обстоятельства такими, какие они есть. В домашнем матче вы хотите забить и не пропустить. Сыграть на ноль - очень важно. Но если вы хотите хорошо стартовать в дуэли, нужно забивать", - сказал тен Хаг.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры назвали фаворита матча Аякс - Динамо.