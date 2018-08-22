Сотрудники Службы безопасности Украины, 21 августа, провели обыски с выемкой документов и техники в помещениях львовского и киевского офисов ПАО "Концерн Галнафтогаз", который владеет одной их крупнейших сетей АЗС "ОККО". Об этом сообщает "Нефтерынок", ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что на время обысков львовский офис компании был полностью обесточен.

По информации одного из источников, компанию подозревают в финансировании терроризма.

"Вроде бы СБУ нашло доказательства работы сети в оккупированном Крыму и неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

В концерне отказались комментировать ситуацию, сославшись на подготовку официального заявления.

В прошлом году в СМИ появлялась информация о том, что сеть автозаправочных станций "ОККО" продолжает работу в оккупированному Крыму.

В пресс-службе компании "Концерн Галнафтогаз" тогда объяснили, что автозаправочные комплексы сети "ОККО" в оккупированном Крыму были переданы в аренду, однако право использования бренда арендатору не предоставлялось.

Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов. Среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве заправки WOG, ОККО вывел из строя страшный вирус.

Также мы сообщали, что украинские АЗС накрыла новая волна повышения цен на топливо.