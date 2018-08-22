В четверг, 23 августа, в День государственного флага Украины погода в стране ожидается солнечной. Над Украиной установится антициклон. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, на всей территории страны будет малооблачная солнечная погода. Исключением могут стать только некоторые районы западной части Украины, где ожидаются кратковременные осадки.

"Температура воздуха - лучшую только желать - будет колебаться от +21 до +28 градусов. В Киеве завтра наши прекрасные флаги поднимут на фоне солнечного неба. Температура в столице установится на отметке в +24, +25 градусов", - сообщила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", сегодня к погоде во всех областях Украины не придраться: будет солнечно и без осадков, а на юге до +31 градуса тепла.

Также "Страна" писала, что синоптики дали прогноз погоды на День независимости в Киеве.