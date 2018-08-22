Николая Новикова, которого подозревали в кислотном нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, отпустили на свободу. Об этом сообщила сестра Новикова Ирина Кадукова, пишет "Украинская правда".

Новикова освободили из-под стражи даже до рассмотрения апелляции. "Я пришла сегодня в суд, где должны были рассматривать апелляцию и должна была быть видеосвязь со свидетелями со Львова по его алиби. Пока ждала в суде, пришел прокурор и сказал, чтобы я ехала забирать брата, он не виноват", - сказала Кадукова.

Как сообщил адвокат Новикова Камилжан Шадманов, апелляция была отозвана. "Я отозвал свою апелляцию. За 15 минут до начала заседания прокурор показал постановление о закрытии уголовного производства в отношении моего подзащитного", - сказал он.

Напомним, нападение на активистку и управляющую делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Около 08:30, во дворе ее дома неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой и скрылся. Девушка получила ожоги 35% поверхности тела. После задержания Новикова Гандзюк сообщила, что не узнает его. По ее словам, виновных следует искать среди "людей в погонах". Буквально вчера генпрокурор Юрий Луценко не сомневался в виновности Новикова.

Ранее "Страна" сообщала, что в деле о нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк число подозреваемых выросло до 6 человек.

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