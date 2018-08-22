Знаменитый в прошлом футболист и экс-тренер киевского Динамо Сергей Ребров стал наставником популярного венгерского клуба Ференцварош. На пресс-конференции, посвященной своему назначению, украинский специалист рассказал о том, почему он принял решение руководства клуба.

Об этом передает Футбол 24.

"Согласился возглавить Ференцварош после разговора с президентом клуба. После этого разговора я увидел его желание, понял, что он переживает за клуб, беспокоится. Не хотелось бы сейчас что-то обещать, но могу заверить, что я буду прилагать максимум усилий, чтобы клуб вернулся на тот уровень, на котором он был раньше. Не только в чемпионате Венгрии, но и в еврокубках", - рассказал Ребров во время пресс-конференции.

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