В США умер актер Стефан Карл Стефанссон, сыгравший главного злодея в детском сериале "Lazy Town" - "Лентяево". Несколько лет исландец боролся с раком, который отступил на время, но в итоге оказался неоперабельным. В этом году оказалось, что терапия не поможет. После этого актер заявил, что время - это самое ценное, что есть в жизни и нужно его ценить. Ему было 43 года.

Болезнь

Причиной смерти актера стал рак желчных протоков. Диагноз установили в 2016 году. Два года назад актер объявил, что метастаз в организме больше нет и прекратил сбор средств. Деньги он собирал на проживание, поскольку не мог работать из-за болезни.

Однако оказалось, что болезнь не отступила. В этом году этом году Стефан Карл Стефанссон объявил, что отказывается от терапии, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным.

"До тех пор, пока тебе не скажут, что ты скоро умрешь, ты не понимаешь, как коротка жизнь. Время - это самое ценное, что есть в жизни, ведь оно никогда не возвращается назад. Проведете вы свое время в объятиях любимых или в одиночестве в тюремной клетке, жизнь такова, какой вы ее сделаете. Мечтайте о великом", - заявил он в марте этого года.

Фото: instagram.com

У него осталось четверо детей и супруга -актриса и писательница Стейнюнн Оулиной Торстейнсдоуттир. Вся семья жила в Лос-Анджелесе.

Lazy Town и Робби Злобный

Детская передача-сериал появилась в Исландии в 2004 году. Ее снимала команда из Исландии и США. В шоу снимали, как кукол, так и живых актеров. По сюжету девочка-подросток приезжает в гости к дядюшке в город, где все ребята только и делают, что едят сладости и сидят за компьютером. Девочка пытается расшевелить своих новых друзей, но им мешает самый ленивый человек в городе Робби Злобный, которого сыграл Стефан Карл Стефанссон.

We are Number One

Новая волна популярности пришла к актеру после того, как на yotube появился пародийный ролик на пенсю "We are Number One", где Робби Злобный обучает злодейству своих двойников. Видео посмотрели более 46 миллиона раз, оно стало источником мемов.

После того, как стало известно об онкологическом заболевании, актер выпустил еще один вариант видео - без грима и костюма. В ролике заметно, что пение ему дается с трудом.

Актер основал некоммерческую организацию "Детская Радуга", которая занималась проблемой школьного хулиганства.

Последнее фото в его Instagram - это изображение радуги и подпись: "В конце любой бури появляется радуга надежды".

Фото: instagram.com