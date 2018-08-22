В Киеве с 15:00 запретят движение в городе из-за военной техники. Список улиц
Сегодня, 22 августа, в Киеве из-за репетиций парада военной техники власти ограничат движение в центре города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
С 15:00 до окончания тренировок движение транспорта запретят: на Большой Васильковской (на участке от улицы Жилянской до улицы Крещатик) — Бессарабской площади — улице Крещатик — Майдане Независимости — улице Крещатик до Европейской площади.
Также во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту с 15:00 и до окончания репетиции запретят проезд транспорта по таким маршрутам при проезде гусеничной техники (колонна №1):
- парк воинской части А0222 — улица Маршала Рыбалко — улица Вячеслава Черновола — выезд на улицу Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (по встречной полосе) — площадь Победы (по встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская;
- во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь — Владимирский спуск – улица Петра Сагайдачного — улица Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе, часть гусеничной и колесной техники) — улица Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица Вячеслава Черновола — проспект Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (на встречной полосе) — площадь Победы (на встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская;
- после тренировки по маршруту: Европейская площадь — Владимирский спуск — улица Сагайдачного — улица Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения, часть гусеничной и колесной техники) — улица Набережно-Крещатицкая (встречной полосе) — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица Вячеслава Черновола — улица Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222.
При проезде колесной техники (колонна №2) запретят проезд:
- аэродром "Святошин" — улица Академика Туполева — улица Стеценко — улица Щербаковского — проспект Победы — площадь Победы — улица Старовокзальная — улица Жилянская;
- во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица ВячеславаЧерновола — проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста) — проспект Победы (по встречной полосе) — площадь Победы (по встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская;
- после тренировки по маршруту: Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица Вячеслава Черновола — проспект Победы — улица Академика Туполева — аэродром "Святошин".
Кроме того, сегодня будет запрещена парковка на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, улице Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.
Также сегодня общественный транспорт с 15:00 изменит маршрут движения.
Фото: kyivcity.gov.ua
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