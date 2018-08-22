Сегодня, 22 августа, в Киеве из-за репетиций парада военной техники власти ограничат движение в центре города. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 15:00 до окончания тренировок движение транспорта запретят: на Большой Васильковской (на участке от улицы Жилянской до улицы Крещатик) — Бессарабской площади — улице Крещатик — Майдане Независимости — улице Крещатик до Европейской площади.

Также во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту с 15:00 и до окончания репетиции запретят проезд транспорта по таким маршрутам при проезде гусеничной техники (колонна №1):

парк воинской части А0222 — улица Маршала Рыбалко — улица Вячеслава Черновола — выезд на улицу Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (по встречной полосе) — площадь Победы (по встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь — Владимирский спуск – улица Петра Сагайдачного — улица Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе, часть гусеничной и колесной техники) — улица Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица Вячеслава Черновола — проспект Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (на встречной полосе) — площадь Победы (на встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь — Владимирский спуск — улица Сагайдачного — улица Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения, часть гусеничной и колесной техники) — улица Набережно-Крещатицкая (встречной полосе) — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица Вячеслава Черновола — улица Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222.

При проезде колесной техники (колонна №2) запретят проезд:

аэродром "Святошин" — улица Академика Туполева — улица Стеценко — улица Щербаковского — проспект Победы — площадь Победы — улица Старовокзальная — улица Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица ВячеславаЧерновола — проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста) — проспект Победы (по встречной полосе) — площадь Победы (по встречной полосе) — улица Старовокзальная — улица Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — улица Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — улица Вячеслава Черновола — проспект Победы — улица Академика Туполева — аэродром "Святошин".

Кроме того, сегодня будет запрещена парковка на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на бульваре ​​Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, улице Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также сегодня общественный транспорт с 15:00 изменит маршрут движения.

Фото: kyivcity.gov.ua

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