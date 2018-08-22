В ночь на среду, 22 августа, в Молдове произошло крупное ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту "Кишинев - Затока". В результате аварии погибли три человека. В больницы с травмами доставлены 12 пострадавших. Об этом сообщает Укринформ.

По данным полиции, ДТП произошло неподалеку от молдавско-украинской границы в районе Штефан-Водэ на юге Молдовы.

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, автобус, в котором находился 41 пассажир, врезался в прицеп ехавшего впереди трактора. Уточняется, что трактор двигался без включенных осветительных сигналов. От удара автобус перевернулся, а прицеп трактора занесло на встречную полосу, где он ударился в легковой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе.

Фото: ru.sputnik.md

Среди скончавшихся в результате аварии - водитель легковушки и женщина-пассажир, а также 31-летний мужчина, путешествовавший в рейсовом автобусе, сообщает Sputnik Moldova.

Кроме того, в больницу отвезли находившегося в тяжелом состоянии четырехлетнего ребенка, который ехал в легковом авто.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Укртрансбезопасности, каждый третий автобус в Украине опасен для пассажиров.

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