Полиция Одессы разыскивает преступника, стрелявшего 21 августа в сотрудника жилищно-коммунального предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Там отмечают, что в 45-летнего сотрудника ЖКУ выстрелили из травматика, когда он сидел в припаркованном автомобиле. "Мужчину с ранениями грудной клетки и предплечья доставили в городскую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 и ч.1 ст.115 (покушение на убийство) (наказание от 7 до 15 лет тюрьмы) Уголовного кодекса Украины.

Предварительные версии инцидента: служебная деятельность и длительный конфликт.

По информации "Думской", пострадавший - заместитель директора ЖКС "Черноморский". Там отмечают, что стрельба велась боевыми патронами из пистолета системы "Наган".

Сейчас полицией принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанного правонарушения.

Фото: od.npu.gov.ua

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