Гарантом независимости Украины являются Вооруженные силы и 344 тысячи участников боевых действий на востоке. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина", сообщает "Укринформ".

"Гарантом независимости Украины являются Вооруженные силы Украины! Гарантом нашей свободы, нашей государственности, нашей самостоятельности являются 344 тысячи участников боевых действий на востоке нашего государства", - отметил Порошенко.

Также он добавил, что послезавтра Украина отметит 27 лет Независимости, но по его словам, этот хронометр мог остановиться на отметке 23, если бы украинские защитники не пошли против агрессора и не стали бы оборонять украинскую землю.

Глава государства также подчеркнул, что Украина за четыре с половиной года войны заплатила высокую цену в борьбе за независимость - тысячи погибших военных и гражданских, десятки тысяч раненых.

"Мы также осознаем, что Украина за эти 4,5 года заплатила очень высокую цену в борьбе за независимость. Тысячи погибших украинских воинов, добровольцев, волонтеров, погибших от пуль снайперов, снарядов артиллерии, минометов и систем залпового огня, и также тысячи гражданских. Десятки тысяч раненых и тех, кто получил тяжелые психологические травмы", - сказал Порошенко.

Он почтил память павших героев минутой молчания.

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