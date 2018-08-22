В сентябре уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поедет в Грецию, где в тюрьмах посетит задержанных украинских граждан. Об этом она заявила в интервью "Прямому".

Он отметила, что для этого сейчас ее аппарат проводит переговоры с греческим омбудсменом, с генеральным прокурором и Верховным судом Греции. Также она сообщила, что обратилась за помощью в освобождении украинских граждан к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Омбудсмен напомнила, что, по данным украинского МИДа, в Греции в тюрьмах сейчас удерживаются 165 украинцев, из которых 140 - за перевозку мигрантов. По ее словам, срок заключения некоторых осужденных греческим судом украинских граждан составляет 200-225 лет. В то же время Денисова подчеркнула, что некоторые украинцы, которые удерживаются в тюрьмах Греции, уже признаны жертвами торговли людьми.

Ранее "Страна" сообщала, что из Греции возвращаются 12 украинских моряков, которые больше года провели на судне.

Также мы писали о том, что украинцев массово отправляют за решетку в Европе по обвинению в переправке нелегалов.