Потерявший сознание на сцене во время концерта в американском Хьюстоне известный эпатажный рок-певец Мэрилин Мэнсон обратился за помощью к врачам и был госпитализирован в одну из американских клиник.

Сразу после инцидента, который произошел 20 августа, певец написал обращение к своим поклонникам, признавшись, что ему действительно нужна была помощь медиков.

Фото: twitter.com

"Хьюстон, спасибо за понимание. В результате я оказался под присмотром врачей. Я выкладывался на все 100, а вы были великолепны", - говорится в сообщении Мэнсона в соцсети.

Состояние здоровья музыканта пока неизвестно, как певец себя чувствует. Среди вероятных причин его внезапного сознания называли тепловой удар или жаркую погоду.

Несмотря на то, что с момента госпитализации Мэнсона прошло всего двое суток, судя по видео, которое он опубликовал на своей странице в Twitter, музыкант уже возобновил гастроли и выступил в городе Денвер.

Ранее "Страна" писала о том, что британские музыканты сняли клип в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также мы сообщали, что журнал Billboard назвал десятку музыкантов, которые заработали больше всего за год.