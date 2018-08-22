За годы независимости в Украине от рук преступников погибли 1 108 полицейских. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге после того, как в Харькове почтили память погибшего 20 августа полицейского, сообщает "112 Украина".

Он отметил, что правоохранители умерли за то," чтобы на улицах было мирно, дети могли бегать и играть, чтобы общество понимало, что правоохранительная система - это единственный надежный и незаменимый орган, который обеспечивает общественный порядок и конституционный строй внутри государства".

"К сожалению, ежедневная борьба с преступностью приводит к потерям среди правоохранителей", - резюмировал Князев.

Ранее "Страна" сообщала, что полицейский, на которого с вилами бросился пьяный дебошир, умер в больнице.

Также мы писали о том, что полицейский утонул в колодце, куда его бросил сотрудник СБУ, посчитав погибшим в пьяной аварии.